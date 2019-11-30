Выбранная обувь не всем пришлась по вкусу

Анастасия Волочкова в преддверии Нового Года опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала перед подписчиками в странных унтах. Любовь к меховой обуви не разделили ее подписчики.

Балерина поделилась в своей публикации, что ей неприятно осознавать приближение Нового года.

"Так не хочется приближения Нового года... Но во всех ресторанах он уже чувствуется", – написала балерина на своей странице.

Однако некоторые подписчики обратили внимание на ее странно выглядящие унты – меховые сапожки.



"Господи... в таких унтах ток по тайге ходить, ужас какой...", – пишет один из пользователей.

"Наконец то волосы вложила. Сразу на человека стала похожа!!", – заметил другой.

Ранее Волочкову разнесли за ноги-палки.