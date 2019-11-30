Нибиру
- Новые жертвы Нибиру: планета смерти собирает армию из людей
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Анастасия Волочкова в преддверии Нового Года опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала перед подписчиками в странных унтах. Любовь к меховой обуви не разделили ее подписчики.
Балерина поделилась в своей публикации, что ей неприятно осознавать приближение Нового года.
"Так не хочется приближения Нового года... Но во всех ресторанах он уже чувствуется", – написала балерина на своей странице.
Однако некоторые подписчики обратили внимание на ее странно выглядящие унты – меховые сапожки.
"Господи... в таких унтах ток по тайге ходить, ужас какой...", – пишет один из пользователей.
"Наконец то волосы вложила. Сразу на человека стала похожа!!", – заметил другой.
Ранее Волочкову разнесли за ноги-палки.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Жалоба получена: скандинавы проверят экологический вред газопровода