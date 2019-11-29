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"Швабра": Волочкову пристыдили за ноги-палки

"Швабра": Волочкову пристыдили за ноги-палки
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина снялась в купальнике в необычном ракурсе

Анастасии Волочковой очень нравятся белые розы – с розовым или фисташковым оттенком. Об этом она рассказала с помощью нового поста в Инстаграме. На фото звезда позирует в белом купальнике, эффектно подчеркивающем бесконечные ноги балерины, которые некоторые подписчики раскритиковали. 

"Ни одного подаренного мне цветочка я не оставила ни в одном городе мира и всегда привожу домой", - 

призналась Анастасия на своей страничке в Instagram.

Однако не всем подписчикам знаменитости новое фото понравилось.

"Ноги как палки", "что за швабра", "бабка с ума сходит", "Пилотка отвисла конкретно!! От непосильной работы под толстосумами", "Гоблин", "Что за ходули", "Пора бы перестать бабушке оголяться то", –

на прекрасную балерину обрушился шквал негативных комментариев.

Однако большая часть поклонников не скрывала своего восторга:

"Удачное фото, фигурочка здесь просто конфетка!", "У Анастасии... ноги "от ушей" ...! Этого у нее не отнять, что есть, то есть!", "Красивая женщина", "Вот это ноги!", "Какая вы красавица, Настенька!", "Анастасия,вы такая красивая,как цветок!!!", "А фигура и Волочковой супер! Естественная, не накаченная...", "Абсолютно идеальные ноги!"  

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены. Ранее Волочкову раскритиковали за неудачную обувь.
Валентина МАЙОРОВА

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