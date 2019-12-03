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Анастасия Волочкова рассказала о своей карьере балерины, опубликовав в Instagram фотографию своих ног в пуантах, которые она назвала "самой любимой и драгоценной обувью".
Подписчики принялись обсуждать ноги артистки. Многим в Сети показалось, что цвет кожи имеет нездоровый вид:
"А что за трупные пятна на ногах?", "Да, зрелище не из приятных", "Ноги синюшные как у курей", "Фу, мерзость такая", "Почему ноги фиолетовые?", "Я тоже заметила пятна на ногах не нормального цвета".
Среди комментаторов нашлись и те, кто усомнился в достижениях Анастасии в балете. Некоторые высказались, что ей пока заканчивать карьеру: "Может когда-то и была и балериной... Только не сейчас! Пора уже давно на отдых", "Мне кажется, вы страдаете амнезией, потому что раз в пару месяцев вы пишите один и тот же текст, все и так знают, какая вы супер труженица и какая мясорубка у вас с ногами, пожалуйста, хватит тешить самолюбие", "Раздвиньте ноги, давно не было фото таких", "Судя по публикациям, любимая обувь – это из магазина "танец у шеста".
Однако поклонники Волочковой поддержали артистку, отметив, что балет – это тяжелый труд, и Анастасия добилась в нем огромных успехов: "Молодец, Настюша", "Как нарядно, как красиво!", "Труд балерины очень тяжел, работа, работа, работа".
Ранее Волочкова выдала семейную тайну, обратившись к матери после ссоры, а также снялась в тигриной майке и трусах.
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