"Больше носить нечего?": Волочкова без трусов прикрылась цветами

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Балерина Анастасия Волочкова опубликовала очередной снимок в Instagram, вызвавший неоднозначную реакцию у подписчиков артистки.
Подписчики сразу принялись обсуждать выбранный ею наряд. Многим показалось, что одежда и выбранный ракурс вульгарны и звезде стоит сменить образ.
"Настя извините может быть за бестактный вопрос, но почему вы всегда в трусах фоткаетесь и босиком или в пляжных сланцах на фоне шикарных интерьеров, как то не в тему, вам не кажется так?", – восклицает одна из подписчиц.
В целом, поклонники Волочковой оказались не в восторге от ее образа.
"Вкуса бы еще вам бы добавить ....как в трусах стоит", "Настя , вы хорошенькая, но выходите из детства... становитесь серьезнее", "Неужели, непременно надо в боди фото делать, как то вульгарно возле рояля!", "Полуголая как всегда", "Анастасия Вы вообще выходите из дама . ???", "Здравствуйте! Почему почти всегда в нижнем белье? Заранее спасибо за ответ".
Нашлись и те, кто обратили внимание, что Анастасия не радует подписчиков новыми нарядами.
"А кроме этого леопЁрда и костюма цыплёнка больше по дому носить нечего?"
Тем не менее, поклонники Волочковой поддержали ее, отметив красоту своего кумира.
"Красивая такая", "Пусть каждый твой день, будет лучше предыдущего !", "Люби и будь любима", "Счастья тебе, Настенька!".
Ранее Волочкова похвасталась новым телефоном и чехлами к нему, а подписчики разнесли ее трупные ноги.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем