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"Больше носить нечего?": Волочкова без трусов прикрылась цветами

"Больше носить нечего?": Волочкова без трусов прикрылась цветами
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress.com
Отсутствие одежды на балерине поднадоело россиянам

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала очередной снимок в Instagram, вызвавший неоднозначную реакцию у подписчиков артистки. 

Подписчики сразу принялись обсуждать выбранный ею наряд. Многим показалось, что одежда и выбранный ракурс вульгарны и звезде стоит сменить образ. 

"Настя извините может быть за бестактный вопрос, но почему вы всегда в трусах фоткаетесь и босиком или в пляжных сланцах на фоне шикарных интерьеров, как то не в тему, вам не кажется так?", – восклицает одна из подписчиц. 

В целом, поклонники Волочковой оказались не в восторге от ее образа. 

"Вкуса бы еще вам бы добавить ....как в трусах стоит", "Настя , вы хорошенькая, но выходите из детства... становитесь серьезнее", "Неужели, непременно надо в боди фото делать, как то вульгарно возле рояля!", "Полуголая как всегда", "Анастасия Вы вообще выходите из дама . ???", "Здравствуйте! Почему почти всегда в нижнем белье? Заранее спасибо за ответ". 

Нашлись и те, кто обратили внимание, что Анастасия не радует подписчиков новыми нарядами. 

"А кроме этого леопЁрда и костюма цыплёнка больше по дому носить нечего?"

Тем не менее, поклонники Волочковой поддержали ее, отметив красоту своего кумира. 

"Красивая такая", "Пусть каждый твой день, будет лучше предыдущего !", "Люби и будь любима", "Счастья тебе, Настенька!". 

Ранее Волочкова похвасталась новым телефоном и чехлами к нему, а подписчики разнесли ее трупные ноги. 

Сергей САЗОНОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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а что до барахолки не до прыгать
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