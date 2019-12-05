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"Деградирует": Волочкова вытянулась на полу и показала цацки

"Деградирует": Волочкова вытянулась на полу и показала цацки
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Королева шпагата похвасталась телефонами и чехлами для них

Анастасия Волочкова не раз удивляла интернет-пользователей и будоражила их воображение. Ее новое видео не стало исключением. В соцсети обсудили дйствия балерины и пришли к неутешительным выводам.

В ролике экс-прима Большого театра в уже знакомом ярко-желтом спортивном костюме сидит на полу у дивана, скрестив измученные упорной работой длинные ноги. Перед нею на столе лежат чехлы для айфонов и сами телефоны. Артистка, поднимая каждый из этих предметов, хвалится на камеру.

Мнения подписчиков разошлись. Большинство из них решили, что у обладательницы самого крутого (отмечен в Книге рекордов) шпагата не все в порядке с головой, она впала в детство, и ей требуется помощь: 

"Деградирует с космической скоростью... горемычная...", "Раньше думала, что она придуряется, ан нет! Хвастается постоянно, как маленький ребенок", "Считает себя умной, красивой, сексуальной...Не раз в интервью говорила,что завидуют ее... уму...Хвастается домом, "Майбахом", айфонами...Так и живет в своем мире", "Сначала было смешно. Потом вдруг стало грустно... Каждый раз кажется, что хуже быть не может, но, оказывается, может", "Уже синяя", "Беда", "Дайте ей таблетку уже","Срочно к доктору!!!".

Некоторые волновались, "почему все время на полу" "или в тряпках на кушетке". А фанаты балерины привычно восхищались.

Ранее Анастасию Волочкову отправили на пенсию, разнесли за трусы и майку с тигриным рисунком, ее акробатика разочаровала публику

Фоторепортаж
Волочкова не стесняется ничего
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Полина ДОРОЖКИНА

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