Артистка не перестает радоваться результатами похудения, но поклонники просят ее прикрыть прелести

Анастасия Волочкова опубликовала в Инстаграме фото, на котором позирует в ванной комнате с мокрыми волосами в прозрачном боди черного цвета с длинными рукавами. Кадр вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков балерины.

Звезда рассказала в посте, как ухаживает за кожей лица. Однако многие интернет-пользователи обратили внимание на фигуру похудевшей Волочковой:

"Без комментариев....Ну вот зачем выставлять себя так, лучше одетой", "Груди разные, ассиметрия. Фигово сделали", "Наряд уместен для интимных свиданий и мужских журналов.Как для публикации на странице примы балерины – дешево и пошло", "Надо в фильме ужасов ей сниматься", "Найдите средство для своих :вторых ушей, что ниже пуза", – заключили недоброжелатели.

При этом некоторые подписчики обвинили балерину в злоупотреблении графическими редакторами. Внимательные россияне заметили, что Волочкова отфотошопила и без того стройные ноги.

"Настя, у Вас дверца поплыла от фотошопа", "Какой жуткий фотошоп в районе ног, все поплыло", "Настька ,интерьер поплыл", "Если уж фотошопить, то только верхнюю часть тела", – подчеркнули пользователи Сети.

Впрочем, среди потока критики в адрес прекрасной балерины было немало восторженных отзывов. Поклонники уверены, что Волочкова роскошно выглядит.

"Фантастически красивая женщина", "Супер выглядите", "Как Вам хорошо без каблуков", "Какая стройная ,как березка, красавица наша", – поддержали знаменитость фанаты.