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"Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость

"Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина в прозрачном костюме повертелась на лентах

Анастасия Волочкова представила поклонникам свое новое шоу, а для тех, кто не смог попасть на концерт, опубликовала в Инстаграм отрезок своего номера. Однако акробатические движения звезды разочаровали интернет-пользователей.

"Поделюсь фрагментами премьеры для тех, кто не попал…" – подписала ролик Волочкова.

В кадре балерина танцует в воздухе в светлом костюме с серебряными вставками, сквозь который кажется, что видно ее тело. Артистка искусно крутится и демонстрирует растяжку на видео. Впрочем, многие подписчики пришли к выводу, что Волочковой не хватает скромности и пластики.

"Изящества ноль", "Напряженно очень", "У меня мама так же на своих тренировках вертится. Их там чел 13 пенсионеров", "Почему в цирке это смотрится эстетично , а на этом видео пошло и вульгарно? Одна промежность в кадре и жуткий костюм? Красивая женщина Анастасия, но все равно найдёт способ превратить цирковой номер в пошлый", "Если делать то делать хорошо и профессионально...а так лучше в бане сидеть....и не высовываться", – выразили свое мнение недоброжелатели.

Однако поклонники встали на защиту своей любимицы.

"Невероятно, Богиня!", "Красота просто! Очень изящно", "Непростой номер, но вы справились! Молодец", "Она прелесть", – подчеркнули фанаты. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Восхищаюсь.... Красиво... Опасно.... Смело....
Гость
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Здоровая кобылица Никакого изящества полуголая с раздвинутыми ногами вертится и все
Гость
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Соро выйдет голая Стыда в ней нет совсем Таких фанатов не найдешь Писала видно сама
Гость
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в ДОМ ПРЕСТОРЕЛЫХ ПОРА
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