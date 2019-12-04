Самая популярная балерина страны показала роскошные формы

Анастасия Волочкова, которую без прикрас можно назвать самой известной танцовщицей России и мира, шокировала поклонников новым снимком. Фанаты 43-летней красавицы удивились резким изменениям в ее внешности. Нашлись и те, кто обозвал великую артистку "кишкой", и "дряблой лошадью".

Все началось с того, что красавица Анастасия выложила в соцсети фото, на котором позирует у зеркала в прозрачном боди-купальнике. Артистка прикрыла грудь и интимное место кружевами, показав свое накаченное тело во всей красе. Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.

"Опять кишка; Настя, ну хоть посмотрите, что вы выставляете? Лицо перекошено, ужас просто!; У Вас неухоженное лицо..Состояние Вашей кожи не позволяет рекламировать средства по уходу за лицом. Именно поэтому Вы тщательно следите, чтобы фотографии были сделаны на отдаленном расстоянии, да ещё и ретушируете их.. Слова, написанные в Вашей рекламе, к Вам не относятся..👎👎🥴 ; Считаете себя великой и успешной? Никакой уважающий себя великий или Великая Алла не выставила бы это на всеобщий позор, даже ради своих детей. Что то действительно с психикой у Вас. Лошадь дряблая", – писали комментаторы.

Впрочем, каждого недовольного комментатора обругали заступники артистки. Самые преданные фанаты роковой балерины, разбившей сердце не одному бизнесмену, буквально закрывали рты завистникам:

"Настя, вы еще похудели👏👏. Научите как не жрать😂; Настя, я вас уважаю и обожаю))); Настя как вы так постройнели просто завидно очень вы такой трудоголик ;Очень стройная!А это-постоянный труд после 40 лет:и в спортзале,и во время еды.Не есть вредное ,но жутко вкусное-это сила воли нужна.Красивая Анастасия!", - писали они.

Ранее великую приму Большого Анастасию Волочкову обругали в Сети и отправили на пенсию.