Звезда раскинулась перед камерой почти обнаженной

Эпатажная балерина осталась лишь в крохотных трусах-ниточках – чего не сделаешь ради эффектного кадра. Анастасия Волочкова наслаждается экзотическим отдыхом с фотографом. О судьбоносной встрече с красавицей Еленой она поведала в своем Инстаграм. Танцовщица, судя по всему, расслабляется в Таиланде.

На своей странице Настя похвасталась роскошным досугом – на одном из фото она позирует с дамой-фотографом в кафе на открытом воздухе. Правда диваны, на которых расположились подруги, некогда бежевые, теперь просто поросли грязью – на это обратили внимание некоторые пользователи.

На последовавшем за этим видео Волочкова освежается в бассейне, подставляя почти обнаженное тело тайскому бризу. Балерина позирует лежа, стыдливо прикрывая грудь руками. Снимает намокшую знаменитость талантливая подруга. Публика отдых Волочковой комментирует с сарказмом (орфография и пунктуация сохранены).

"Мослы то старые ,кожа висит от кости дряблая" "Какая сумасшедшая страсть" "И фасад старый и канализация старая и никакой фотошоп не поможет" "И отмокнет и голову помоет....." "Пипец, грязные диваны! Или это вы уже напакостили?" – пишут пользователи.

Ранее Волочкова залезла вкастрюлю без штанов.