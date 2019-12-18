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Анастасия Волочкова залезла на пять поставленных друг на друга кастрюль прямо на сцене. Балерине в розовой пачке и с красным клоунским носом помогли проделать этот трюк ассистенты, а затем так же спустили ее вниз.
"Бывает немного страшно на пяти кастрюлях. Но чувство самоиронии мне присуще", – подписала видео с фрагментом спектакля артистка.
Подписчики номер не оценили и жестко раскритиковали балерину:
"Вот это успех заслуженной артистки России! Браво!", "Бедненькая, жалкенькая... Не ругайте ее", "Шпагата на кастрюлях не было!", "На кастрюлях с красным носом с чемоданом в руках – Балет!", "Вот это номер! Мировые сцены и кастрюли. Вот это дно! Докатилась. И никакая самоирония не сгладит такого позора", "Цирковая кляча", "Следующий номер – шпагат над казаном с пловом",
– написали в комментариях к посту.
Ранее Волочкова появилась в эфире с перекошенным лицом – артистка с трудом шевелила губами.
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