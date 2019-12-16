Скандально известная балерина пришла на съемки в странном виде

Похудевшая Анастасия Волочкова у СМИ просто нарасхват – чуть ли не каждый день танцовщица откровенничает о своей жизни с газетами и на телевидении, успевая при этом репетировать и выступать. Возможно, на здоровье у балерины совсем не остается времени – к такому выводу публика пришла, увидев одно из последних интервью.

На съемки передачи "Правда 24" Волочкова пришла словно после визита к стоматологу. Она с трудом шевелила губами, а ее лицо казалось опухшим в нижней части.

После жалоб на любопытных россиян, которым все скандалы да шпагаты в крошечных купальниках подавай, звезда поделилась планами на Новый год – 2020. Как выяснилось, Волочкова уедет из Россию. Главный праздник она отметит в Таиланде. При этом она таинственно добавила, что взяла билет в один конец.

"Меня никто там не найдет, даже не пытайтесь искать. Буду менять несколько вилл, пока там нахожусь", – сообщила она. При этом оказалось, что названия острова, который она почтит присутствием, Настя не помнит.

Ранее Волочкова показала шпагат, одетая в трусы и куртку.