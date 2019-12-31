Танцовщица прикрыла интимное место букетом

Анастасия Волочкова будет встречать Новый год в Таиланде, откуда уже выкладывает фотографии в бикини. На одном из снимков балерина развалилась на траве и прикрыла интимное место букетом с цветами.

Под фото знаменитость написала, что виллу, где она остановилась, достроили специально к ее приезду, таким образом, она стала "первой кошечкой, переступившей порог".

"Дорогие мои, я только сегодня прилетела на Пхукет. Столько всего успела!.. Живу я на частной вилле квартала, который спешили создать и сдать специально к моему приезду! Кстати, я первый житель этого комплекса! Таким образом, я стала первой кошечкой, переступившей порог этого нового комплекса", - написала Волочкова в Инстаграм.

Поклонники Анастасии считают, что она просто хочет позлить людей. В комментариях ее начали критиковать за обувь, позу и внешность. Кто-то и вовсе сравнил Волочкову с трупом, обложенным цветами.

"Дешево смотрится", "Опять копытца на ногах", "Вот уже любит позлить народ!", "Ну ни тетка, а просто богиня!!! И цветы!!! А главное – кварталы к ее прилету!!! Эх, и повезло же мне, живу с такой женщиной в одно время!!! А шпагаты с купальниками – это вообще огонь", "Когда же уже шпагат будет?", "Зачем Вы ободрали букет и прицепили на тапки", "Ты ж не труп, чтобы цветами обкладываться (еще и лежа!)", – прокомментировали фото с Волочковой в социальных сетях.

Ранее Анастасия Волочкова показала свои крошечные трусы в аэропорту.