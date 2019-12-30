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Анастасия Волочкова будет встречать Новый год в Таиланде. Чтобы на отдыхе выглядеть роскошно, балерина в аэропорту купила ворох эротичного белья и не постеснялась выставить его на всеобщее обозрение – в ее Инстаграм появилось фото кружевных трусов.
Под снимком эпатажная танцовщица обратилась к помощнице по дому, которая, похоже, уже не знает, куда складывать крошечные трусы Волочковой. Отказаться от покупки знаменитость все равно не смогла, ведь на ней это белье смотрится красиво – так считает сама блондинка.
"Я все-таки эти трусики купила. Лола, прости. Понимаю, что некуда складывать уже. Но это на мне красиво", – написала в Инстаграм Волочкова.
Возможно, уже скоро в аккаунте Анастасии Волочковой появятся первые пикантные снимки в обновках.
Пока же поклонникам приходится довольствоваться фотографиями Анастасии Волочковой из бани, где она позировала с раздвинутыми ногами.
Ранее Волочкова снялась в машине, обложившись роскошными цветами, которые завистники сравнили с пельмешками в целлофане.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем