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К отдыху готова: Волочкова запаслась крошечными трусами

К отдыху готова: Волочкова запаслась крошечными трусами
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Эпатажная балерина выставила свое белье напоказ

Анастасия Волочкова будет встречать Новый год в Таиланде. Чтобы на отдыхе выглядеть роскошно, балерина в аэропорту купила ворох эротичного белья и не постеснялась выставить его на всеобщее обозрение – в ее Инстаграм появилось фото кружевных трусов.

Под снимком  эпатажная танцовщица обратилась к помощнице по дому, которая, похоже, уже не знает, куда складывать крошечные трусы Волочковой. Отказаться от покупки знаменитость все равно не смогла, ведь на ней это белье смотрится красиво – так считает сама блондинка.

"Я все-таки эти трусики купила. Лола, прости. Понимаю, что некуда складывать уже. Но это на мне красиво", – написала в Инстаграм Волочкова.

Возможно, уже скоро в аккаунте Анастасии Волочковой появятся первые пикантные снимки в обновках.

Фото: instagram.com/volochkova_art

Пока же поклонникам приходится довольствоваться фотографиями Анастасии Волочковой из бани, где она позировала с раздвинутыми ногами.

Ранее Волочкова снялась в машине, обложившись роскошными цветами, которые завистники сравнили с пельмешками в целлофане.

Фоторепортаж
Голый отдых Волочковой
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Дарья ПЕТРОВА

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