Известнейшую балерину России обвинили в пошлости

Анастасия Волочкова, на днях исполнившая сложный трюк, посвятила целую фотосессию гостиной в своем доме. На первом снимке показаны лестница и круглый стол, на котором стоит ваза со скромным букетом белых роз, два фото, фигурка и что-то черное, напоминающее экзотический фрукт. На втором видна тарелка с фруктами не первой свежести и обложенная цветочными лепестками салфетка, а на третьем шесть роз в стекле с такими же лепестками по кругу.

"Я так люблю цветы... И они доживают в нашем доме до последних лепестков, из которых наша Лолочка тоже создает красоту", – сообщила звезда под кадрами.

Подписчики не сдержали эмоций. Одни разнесли жилище королевы шпагата:

"Колхозный шик, как в отеле Египта .. еще и банан черный", "Фрукты-то уже подпортились", "Бананы тоже, похоже, доживают в вашем доме до последнего", "И гнилой банан", "Дом сумашедших... Настя, что ты употребляешь?", "Шедевр от этого натюрморта – лепестки увядших роз, ржавый банан и далеко не свежие яблоки... Называется "Люблю все царственное", "Что-то как-то дешевка кругом – салфетки как из сельского кафе, какие-то блюстящие драпировки... короче, блеск и нищета партизанки Насти".

Другие заподозрили, что балерина остаивла на столе предмет для плотских утех. "Это черное такое блестящее – секс-игрушка?", "Какая пошлятина", – высказались они.

Злопыхатели съязвили по поводу занятий домработницы звезды:

"Вот работка у Лолочки хорошая – лепестки роз раскладывать по столу", "И засранную лестницу оттирает", "Точно! А еще кошачье дерьмо", "Ну Волочкова же не будет выкладывать, как Лола моет облеванный унитаз или стирает ляпердовые труселя "великой бОлеруньи", "Лолочка ну на все руки мастерица – и засохшие букеты приспособить, и балерину в непотребном виде запечатлеть".

Некоторые, вспомнив о неустанном труде артистки пожалели ее.

"Печаль... После стольких концертов на разрыв один вялый букетик... А где вагоны роз?..", "Опять поминальный столик" , "Мятая пустая салфетка", "Пустой холодный дом", "И бездушный", "Дом престарелых цветов", – отметили такие.

А фанаты по-прежнему восхищались:

"Очень мило", "Какая снежная нежность", "Огонь! Пушка! Это такая красота, что невозможно!!!!! Браво!!!!! Божественно красиво!", "Очень романтично", "Душевно".

Ранее перекошенная Анастасия Волочкова напугала публику.