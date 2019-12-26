Эпатажная балерина прикрыла интимное место веником

Зимой Анастасия Волочкова вернулась к своему любимому развлечению – отдыху в бане. Без новых фото в Инстаграм танцовщицы не обошлось. Вспотевшая и разгоряченная Волочкова залезла на полок в микротрусах и сделала фирменный шпагат.

Разглядеть интимные места Волочковой на снимке не удастся – балерина решила прикрыть свои соблазнительные прелести вениками.

В комментариях одни восхищаются красотой и физической формой балерины, другие считают, что выглядят такие снимки вульгарно.

"Как рака сварили", "Скорее отжарили", "Если бы можно было ходить на шпагате, Настя была бы счастлива!", "А случалось так, что Вы присасывались к полке?", "Лаваш то зачем прикрыла", "Богиня красоты!", "Шпагаты, конечно, хорошо, но как-то вульгарно смотрится", "Как-будто Альцгеймер, одни и те же посты по 100 раз", – написали в Инстаграм Волочковой.

Подписчики Волочковой, сумевшие оторваться от ее тела, принялись рассматривать баню. Им кажется, что балерине пора сделать в ней ремонт.

"Анастасия! А что у вас такая грязная баня! У вас так вроде все шикарно везде. Или это не ваша баня? Тогда что вас сподвигло делать шпагат в такой грязной бане?", "Ремонт пора делать", – высказались в социальных сетях.