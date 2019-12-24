Названы суммы, которые платят артистам за новогодние выступления

В рейтинг самых высокооплачиваемых артистов вошли Меладзе, Лепс, Лолита, Гагарина. Однако обойти всех сумел 74-летний артист, который выступает крайне редко. Именно Юрий Антонов считается самым запрашиваемым музыкантом для новогодних корпоративов. Одно его выступление оценивается в 15 млн. рублей.

"Все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов, не знают, куда ему их принести. <…> Убедить его выступить на корпоративе, в силу характера и возраста, очень сложно. Поэтому я бы сказал, что на сегодня именно он является самым дорогим артистом", – рассказал "МК" продюсер Евгений Морозов.

За выступление Полины Гагариной, которая сейчас является одной из самых популярных певиц на российской эстраде, заплатить придется меньше – около 5 млн. рублей.

Еще одним артистом, вошедшим в рейтинг, стал Николай Басков. За работу поющего ведущего он просит больше 5 млн. рублей.

В список самых запрашиваемых знаменитостей не вошла Ксения Собчак. Несмотря на то, что она постоянно ведет мероприятия, стоимость их остается загадкой. Звезда часто работает на праздниках своих друзей и знакомых, поэтому и о цене договаривается индивидуально.

"Ее заказывают только свои. Может быть, ей платят крупную сумму, а может, она это делает бесплатно. Рынку это не известно: Ксения Собчак не значится в прайсах промоутеров. Она сама себя прекрасно может продать", - закончил продюсер.

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