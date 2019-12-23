Наставница шоу "Голос" раскрыла секрет своей худобы

Сейчас Полина Гагарина – одна из самых привлекательных певиц отечественного шоу-бизнеса. Стройная блондинка с короткой стрижкой часто выкладывает снимки в купальниках, а для публичных мероприятий выбирает мини.

Однако стройные ноги и тонкая талия были у Гагариной не всегда. Худобой на "Фабрике звезд" артистка не отличалась, а во время первой беременности набрала 30 кг. Гагарина после признавалась, что ее мучило постоянно чувство голода.

После рождения первенца от актера Петра Кислова артистка твердо решила избавиться от лишнего веса. Секрет похудения, по словам Гагариной, прост: диета и физические нагрузки.

"Сначала было тяжело, все время мучил голод, а потом я втянулась. Мне даже стало нравиться следить за питанием, подбирать продукты для своего рациона",

– цитирует Гагарину "7 дней".

Таким образом за полгода наставница шоу "Голос" избавилась от 30 кг. Теперь организм артистки перестроился, и вес ее не растет. Однако от сладкого и мучного на все равно решила отказаться, а в плотном графике оставила время для тренажерного зала.

Теперь в Инстаграм Гагариной множество откровенных снимков, на которых она без стеснения демонстрирует фигуру. Некоторые поклонники от тела Гагариной без ума, другие считают, что звезда стала слишком худой.

"Полина, ты и так худая худая. Остановись, пожалуйста", "Худышка", "Фигура супер", "Вы в отличной форме", "Фигура невероятно", "Пора остановиться", "вы мучаете и изнуряете себя", "Совсем исхудала", "Тростиночка", – пишут в Инстаграм Гагариной.

Недавно Полина Гагарина показалась в ультракоротком платье.