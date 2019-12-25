Популярная телеведущая показала обнаженное тело

Яна Кошкина возбудила поклонников новым снимком, где она позирует без лифчика. На фото грудь телезвезды не видно, зато в кадр попадет ее голая спина, которая для мужчин оказалась не менее привлекательной.

Подписчики просят Кошкину не дразнить их сексуальным телом и повернуться к камере передом, чтобы они могли рассмотреть ее пышные формы. Грудь Яны Кошкиной на фото попадала уже не раз. Недавно пышный бюст практически вывалился из ее платья в ресторане.

"Ты богиня", "Красивая девочка", "Хватит дразнить", "Я в замешательстве от вашего бюста", "Повернись передом", "Аппетитное тело", "Нежная спинка", "Не думал, что спина может так возбуждать", "Фигурка шик", "Покажи грудь", "Повернись к нам", – написали комментаторы под эффектным снимком актрисы.

Снимки в эротичных нарядах в аккаунте Яны Кошкиной появляются регулярно. Недавно она показала грудь в перьях рядом с Тимуром Батрудиновым.