Модель показала аппетитное тело в нижнем белье

Анастасия Квитко в очередной раз похвасталась пышными формами. Модель позировала на камеру у окна в лифчике и крошечных трусах, при этом ягодицы выпятила назад.

Пикантные снимки в социальных сетях модели появляются регулярно, именно из-за них она и стала популярна. В Инстаграм россиянку полюбили из-за сходства с американской знаменитостью Ким Кардашьян.

Обеих девушек отличает тонкая талия, большая грудь и пышные ягодицы. Аппетитными прелестями они привлекают миллионы подписчиков в Инстаграм.

"Невероятная малышка", "Прекрасная и горячая", "Настоящая красотка", "Мечтаю о тебе", "Ты мое желание", "Потрясающее тело", "Удивительная красотка", "Хочу видеть тебя без одежды", "Твои фото – наслаждение", – прокомментировали снимки Квитко поклонники со всех уголков мира.

До этого русская Кардашьян показалась в трусах-ниточках на улице.