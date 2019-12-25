Выпускнице шоу "Фабрика звезд" досталось из-за дизайнерского наряда

Наталья Подольская опубликовала в Инстаграм новое фото, где она позирует в крошечном наряде. Стильное платье певицы из мятой ткани пользователи не оценили – они считают, что звезда выглядит не так хорошо, как раньше.

Комментатором не понравился раздутый рукав платья, а туфли, как считают в социальных сетях, Подольской велики. Преданные поклонников артистки ничего не смущает – они считают Наталью Подольской "божественно красивой".

"Ножки божественные", "Платье из шторы", "Не всегда стоит показывать то, что нужно бы спрятать", "Некрасивое платье", "Почти голая", "Подумала, что у нее рукав с плеча свалился. А так симпатичная девочка", "платье называется "маразм модельера"", "Не всегда стоит показывать то, что нужно бы спрятать", – написали комментаторы под фото Подольской в Инстаграм. .

Наталья Подольская регулярно выкладывает на всеобщее обозрение снимки, где демонстрирует свою фигуру. Показать артистке действительно есть что. В свои 37 лет жена Преснякова остается стройной и выглядит моложе своих лет.