Артистка потрогала себя, но не затронула сердца зрителей

Наталья Подольская показала, как идет подготовка к съемкам клипа на свою новую песню. Супруга Владимира Преснякова решила, что не только поет, но и танцует неплохо, однако даже ее преданные поклонники не согласились с этим.

"Как Вы думаете какой будет сюжет? О чем этот танец?" –

поинтересовалась Подольская на своей страничке в Instagram.

И получила в ответ поток критических замечаний:

"Ужасно, как судороги", "ужас ужасный", "Да наверное мужик бросил...", "Движение неврастеника", "Зомби", "Наташа, это трэш! Танцы это не ваше! Надо что то менять в движениях", "Я сошла с ума...".

А одна из поклонниц участливо спросила:

"Вам плохо в метро?)))"

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.