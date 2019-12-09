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"Сочная Барби": Русская Кардашьян показала вид сзади в трусах-ниточках

"Сочная Барби": Русская Кардашьян показала вид сзади в трусах-ниточках
Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Модель оголила прелести на улице

Анастасия Квитко порадовала мужчин очередными сексуальными фотографами. На этот раз россиянка снялась в полосатом купальнике, который практически ничего не скрывал. Интимное место девушки практически полностью оказалось на виду, когда она легла на диван. После красотка продемонстрировала перед камерой пышные ягодицы в трусах на веревочках.

Поклонники "Русской Кардашьян" восхищены ее роскошными формами. Под снимками в Инстаграм Квитко пишут мужчины со всего света. Они считают ее самой красивой женщиной на планете и мечтают о ее груди и ягодицах. Однако признаются, что брюнеткой она нравилась им больше.

"Красивая", "Сочная Барби", "Смени цвет волос", "Блонд не идет", "Какие красивы ноги", "Потрясающая малышка", "Всегда самая красивая", "Покажи больше спереди", "Самая лучшая", "Просто королева", – оценили формы Анастасии Квитко в Интернете.

Ранее Полину Гагарину схватили за ягодицы у всех на глазах. 

Дарья ПЕТРОВА

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