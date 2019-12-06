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"Русская Кардашьян" показала формы в ультрамаленьких трусах

"Русская Кардашьян" показала формы в ультрамаленьких трусах
Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Красотка повертелась, демонстрируя аппетитные прелести

Анастасия Квитко в купальнике эффектно позировала перед камерой в серебристой кепке-козырьке, ярко-красном купальнике с бюстгальтером, завязанным на шее, и трусиках из веревочек, ткань которых прикрывала лишь интимное место и немного сзади. Сексуальное видео опубликовано в Инстаграм-историях "русской Кардашьян".

Модель снималась во время морской прогулки, отмечает "Пятый канал". Она, как показано в одном из роликов, каталась на яхте с подругой. Сначала девушки позировали вместе, а затем, чмокнув спутницу в макушку, пышнотелая красотка стала демонстрировать свои прелести. 

Фанаты привыкли к сексуальным кадрам любимицы, но не устают восхищаться. Они наверняка по достоинству оценили вид модели, но передать свои эмоции им не дано. 

Ранее Анастасия Квитко взволновала поклонников в обтягивающей маечке, подчеркнувшей роскошный бюст и крошечных розовых трусиках, открывших пышные ягодицы, а также показалась в микро-бикини, лиф которого не скрыл голых прелестей.

Полина ДОРОЖКИНА

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