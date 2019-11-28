Модель выставила напоказ свои пышные формы

Анастасия Квитко опубликовала очередное пикантное видео, продемонстрировав подписчикам свои аппетитные формы. На ролике модель предстала в обтягивающих синих шортах и коротком топе, из которого буквально вываливалась грудь звезды.

Поклонники соблазнительно смотрящей в камеру Квитко пришли в восторг от такого видео:

"Потрясающая", "Вот это бампер, Насть", "Очень красивая", "Так держать", "Какое тело", "Вау", "Прекрасная принцесса", "Очень сексуально", "Богиня", "Твоя красота сводит меня с ума", "Горячо", "Ты идеальная", "Ого орех", "Сочная".

Однако мнения разделились – в комментариях не все оценили фигуру модели:

"Бегемот", "Скоро лопнешь, Настя", "Ужасные формы",

– написали пользователи под роликом "русской Кардашьян" в Instagram.

Ранее Квитко вышла на улицу в обтягивающих ярких леггинсах и коротеньком топе с огромным вырезом, который практически не скрывал пышную грудь модели.

