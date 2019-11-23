Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Крупным планом: "русская Кардашьян" показала пышный бюст

Крупным планом: "русская Кардашьян" показала пышный бюст
Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Модель прогулялась в сексуальном наряде

Аппетитная красотка вышла на улицу в обтягивающих ярких леггинсах и коротеньком топе с огромным вырезом. Верх наряда Анастасии Квитко практически не скрывал ее пышную грудь. Модель сняла себя на видео крупным планом.

Сексуальные кадры модель сделала на прогулке с двумя маленькими пушистыми собачками.

Квитко не стесняется надевать обтягивающую одежду и демонстрировать свои формы. Любит она и крошечные купальники. У девушки целая армия поклонников – на ее Instagram подписано больше 10 миллионов человек. Мужчины не устают восхищаться телом звезды, буквально заваливая ее комплиментами.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Турция запустила паромы в Крым

Стороны налаживают взаимный экспорт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей