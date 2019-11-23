Модель прогулялась в сексуальном наряде

Аппетитная красотка вышла на улицу в обтягивающих ярких леггинсах и коротеньком топе с огромным вырезом. Верх наряда Анастасии Квитко практически не скрывал ее пышную грудь. Модель сняла себя на видео крупным планом.

Сексуальные кадры модель сделала на прогулке с двумя маленькими пушистыми собачками.

Квитко не стесняется надевать обтягивающую одежду и демонстрировать свои формы. Любит она и крошечные купальники. У девушки целая армия поклонников – на ее Instagram подписано больше 10 миллионов человек. Мужчины не устают восхищаться телом звезды, буквально заваливая ее комплиментами.