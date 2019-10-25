Знаменитая роскошными формами звезда распласталась на бетоне

Модель с впечатляющими формами Анастасия Квитко, больше известная как "русская Ким Кардашьян" из-за аппетитной пятой точки и фантастического бюста, поставила своих поклонников перед сложным выбором. Девушка выложила на своей странице в Instagram традиционное фото в купальнике.

Как всегда, его верхняя часть не смогла вместить объемную грудь. Поэтому содержимое бюстгальтера выглядывало по краям.

Однако подписчикам Квитко не привыкать. Впрочем, как и к хвалебным словам, которыми они щедро одаривают красотку. Несмотря на то, что Настя попросила определить, какой из двух выложенных ею снимков лучше, некоторые фанаты вместо цифр писали комплименты.

"Выглядишь так сексуально", "Ты прекрасно выглядишь", "Бомбита наша", "Ты такая горячая, моя принцесса", "Ооо я не могу выстоять, я люблю тебя", "Как красиво", ""Вы прекрасны со всеми вашими формами", – отозвались поклонники.

Впрочем, кто-то голосовал за понравившийся вариант, кому-то приглянулись оба сразу. А один из комментаторов ответил так: "Номер один".

При этом не совсем понятно, что именно он имел в виду: то ли первое фото, то ли таким образом назвал Квитко самой лучшей девушкой на Земле.