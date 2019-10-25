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Пышный бюст "русской Кардашьян" вывалился из микро-бикини

Пышный бюст
Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Знаменитая роскошными формами звезда распласталась на бетоне

Модель с впечатляющими формами Анастасия Квитко, больше известная как "русская Ким Кардашьян" из-за аппетитной пятой точки и фантастического бюста, поставила своих поклонников перед сложным выбором. Девушка выложила на своей странице в Instagram традиционное фото в купальнике. 

Как всегда, его верхняя часть не смогла вместить объемную грудь. Поэтому содержимое бюстгальтера выглядывало по краям. 

Однако подписчикам Квитко не привыкать. Впрочем, как и к хвалебным словам, которыми они щедро одаривают красотку. Несмотря на то, что Настя попросила определить, какой из двух выложенных ею снимков лучше, некоторые фанаты вместо цифр писали комплименты. 

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Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

"Выглядишь так сексуально", "Ты прекрасно выглядишь", "Бомбита наша", "Ты такая горячая, моя принцесса", "Ооо я не могу выстоять, я люблю тебя", "Как красиво", ""Вы прекрасны со всеми вашими формами", – отозвались поклонники. 

Впрочем, кто-то голосовал за понравившийся вариант, кому-то приглянулись оба сразу. А один из комментаторов ответил так: "Номер один". 

При этом не совсем понятно, что именно он имел в виду: то ли первое фото, то ли таким образом назвал Квитко самой лучшей девушкой на Земле. 

Ксения АНДРЕЕВА
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