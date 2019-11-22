Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Русская Кардашьян" с голыми ягодицами сжала грудь

"Русская Кардашьян" с голыми ягодицами сжала грудь
Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Модель показала все изгибы тела в сексуальной позе

Анастасия Квитко порадовала мужчин очередным пикантным снимком. На этот раз россиянка встала на колени в откровенном купальнике. Наряд "русской Кардашьян" совсем не прикрывал ее пышные ягодицы и бедра. Грудь Квитко зажала руками.

Фото Анастасии Квитко оценили более 100 тыс. человек. Мужчины восхищаются сексуальным телом красотки и мечтают пообщаться с ней наедине.

"Очень красивая", "Потрясающая", "Потрясающее тело", "Секси малышка", "Шикарная леди", "Ягодицы огонь", "Девушка мечты", "Стильный купальник", "Идеальная", "Вот бы пристроиться", "Хотелось бы такую девушку", - оценили сексуальный снимок в Инстаграм Квитко.

 Ранее "Утро" показало сексуальный снимок звезды "Папиных дочек". 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Путин подцепил Зеленского на крючок в вопросе Донбасса

Лидера Незалежной в Париже "разведут" три "шулера", уверены украинские ура-патриоты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей