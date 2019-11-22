Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Анастасия Квитко порадовала мужчин очередным пикантным снимком. На этот раз россиянка встала на колени в откровенном купальнике. Наряд "русской Кардашьян" совсем не прикрывал ее пышные ягодицы и бедра. Грудь Квитко зажала руками.
Фото Анастасии Квитко оценили более 100 тыс. человек. Мужчины восхищаются сексуальным телом красотки и мечтают пообщаться с ней наедине.
"Очень красивая", "Потрясающая", "Потрясающее тело", "Секси малышка", "Шикарная леди", "Ягодицы огонь", "Девушка мечты", "Стильный купальник", "Идеальная", "Вот бы пристроиться", "Хотелось бы такую девушку", - оценили сексуальный снимок в Инстаграм Квитко.
Ранее "Утро" показало сексуальный снимок звезды "Папиных дочек".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Лидера Незалежной в Париже "разведут" три "шулера", уверены украинские ура-патриоты