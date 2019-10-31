Модель снялась в белье, из которого вывалились ее роскошные прелести

Анастасия Квитко, за пышные формы названая "русской Кардашьян", решила ослепить фанатов еще раз. Она поместила в сторис Instagram короткие видео, на которых позировала то в прозрачном боди, то в лифчике и стрингах.

Сначала она показалась в белом кружевном наряде. Ее обнаженные ягодицы и грудь были видны во всей красе. Образ дополняли белые чулки и высокие сапоги. Красотка, видимо чтобы еще больше очаровать соблазнительными формами, повернувшись к камере спиной и расставив ноги, покрутила и потрясла мягким местом.

Затем, Квитко показалась топлес. Из одежды на ней были только черные трусики и колготки в сеточку. Женская рука сначала похлопала девушку, а затем посыпала на крутящуюся "пятую точку" американские купюры.

Недавно модель из брюнетки превратилась в яркую блондинку. Фанаты, которые привыкли видеть ее темноволосой, были удивлены и восхищены. Под опросом, который Анастасия прикрепила к одному из роликов, они оценили новый образ высшим баллом.