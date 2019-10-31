Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Голые ягодицы "русской Кардашьян" засыпали долларами

Голые ягодицы
Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko/
Модель снялась в белье, из которого вывалились ее роскошные прелести

Анастасия Квитко, за пышные формы названая "русской Кардашьян", решила ослепить фанатов еще раз. Она поместила в сторис Instagram короткие видео, на которых позировала то в прозрачном боди, то в лифчике и стрингах.

Сначала она показалась в белом кружевном наряде. Ее обнаженные ягодицы и грудь были видны во всей красе. Образ дополняли белые чулки и высокие сапоги. Красотка, видимо чтобы еще больше очаровать соблазнительными формами, повернувшись к камере спиной и расставив ноги, покрутила и потрясла мягким местом.   

Затем, Квитко показалась топлес. Из одежды на ней были только черные трусики и колготки в сеточку. Женская рука сначала похлопала девушку, а затем посыпала на крутящуюся "пятую точку" американские купюры.

Фото: скриншот https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/

Недавно модель из брюнетки превратилась в яркую блондинку. Фанаты, которые привыкли видеть ее темноволосой, были удивлены и восхищены. Под опросом, который Анастасия прикрепила к одному из роликов, они оценили новый образ высшим баллом.

Фото: скриншот https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей