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"Русская Кардашьян" в розовых микротрусах присела у бассейна

"Вкусно": "русская Кардашьян" в розовых микротрусах присела у бассейна
Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Звезда показала свои лучшие стороны

Анастасия Квитко – модель, которую из-за выдающихся форм все называют "Русской Кардашьян", поделилась с поклонниками новым волнующим снимком.

На своей страничке в Instagram Настя продемонстрировала все лучшие стороны своей фигуры: короткая обтягивающая маечка подчеркнула выдающийся бюст, а крошечные розовые трусики позволили полюбоваться пышными бедрами звезды. Ножки Анастасия скромно опустила в бассейн.

"Вкусна", "Волшебная!!!))) Ты прекрасна,Настенька!!!))", "Выходи за меня замуж", "Ням-ням", "Куколка", "Лучшее фото за день", - 

написали разгоряченные поклонники Анастасии из разных стран.

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА

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