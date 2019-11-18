Звезда показала свои лучшие стороны

Анастасия Квитко – модель, которую из-за выдающихся форм все называют "Русской Кардашьян", поделилась с поклонниками новым волнующим снимком.

На своей страничке в Instagram Настя продемонстрировала все лучшие стороны своей фигуры: короткая обтягивающая маечка подчеркнула выдающийся бюст, а крошечные розовые трусики позволили полюбоваться пышными бедрами звезды. Ножки Анастасия скромно опустила в бассейн.

"Вкусна", "Волшебная!!!))) Ты прекрасна,Настенька!!!))", "Выходи за меня замуж", "Ням-ням", "Куколка", "Лучшее фото за день", -

написали разгоряченные поклонники Анастасии из разных стран.

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.