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Анастасия Квитко – модель, которую из-за выдающихся форм все называют "Русской Кардашьян", поделилась с поклонниками новым волнующим снимком.
На своей страничке в Instagram Настя продемонстрировала все лучшие стороны своей фигуры: короткая обтягивающая маечка подчеркнула выдающийся бюст, а крошечные розовые трусики позволили полюбоваться пышными бедрами звезды. Ножки Анастасия скромно опустила в бассейн.
"Вкусна", "Волшебная!!!))) Ты прекрасна,Настенька!!!))", "Выходи за меня замуж", "Ням-ням", "Куколка", "Лучшее фото за день", -
написали разгоряченные поклонники Анастасии из разных стран.
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
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