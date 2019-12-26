Балерина взяла в руки все самое лучшее

Анастасия Волочкова показала фанатам питомца. На опубликованном в Инстаграм снимке балерина позирует в костюме бордового цвета, стоя посреди комнаты. В руках у нее – пушистый кот и белые розы.

Фанаты пришли в полный восторг от вида звезды, однако внимание многих привлек ее домашний любимец.

"Как всегда, прекрасны", "Вам элегантность подходит", "Все лучшее сразу: и розы, и кот. Мишки с дивана не хватает!", "Бесценно", "Кот какой– то свалявшийся, не свежий", "Отпустите кота – он ошарашен", "Почему кот, а где любимый", "Коту только хвост расчесали", – прокомментировали снимок Анастасии подписчики. Некоторые отметили, что балерина стала лучше выглядеть, и предположили, что она наняла стилиста.

Ранее Волочкова показалась со странными присосками на голове.