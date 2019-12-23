Звезда якобы продает свой роскошный особняк

Анастасия Волочкова станет губернатором Орловской области. Такие слухи спровоцировало необычное поведение балерины в последнее время, а также сообщения о продаже ее трехэтажного особняка. Звезды шоу-бизнеса на возможную смену профессии артистки отреагировали неоднозначно.

"Шок просто, если это правда!",

– прокомментировал новость продюсер Иосиф Пригожин, заявив, что балерина должна танцевать, а не занимать пост главы области.

Другие звезды Анастасию поддержали, например, Вячеслав Добрынин уверен, что Волочкова отлично бы справилась с такой высокой должностью. К возможной смене профессии положительно отнеслись также певицы Татьяна Буланова и Жасмин.

Однако сама балерина слухи о своем назначении на пост губернатора опровергла, назвав их бредом. Свой особняк балерина также не продает. В программе "Ты не поверишь!" на НТВ звезда заявила, что люди таким образом просто пиарятся на ее имени.

Объявление о продаже дома Анастасии в Подмосковье появилось в Сети в начале декабря. Об этом писал Telegram-канал "НеМалахов". За него балерина якобы просила 2,5 млрд рублей. Сама Волочкова эту информацию опровергла – особняк она продавать не собиралась. По одной из версий, распространить эти слухи могли недоброжелатели артистки, рассказал Nation News пиар-специалист Чермен Дзотов. Также в СМИ писали, что таким образом звезда пытается привлечь к себе внимание.

Ранее Анастасия Волочкова снялась в неожиданном образе – в золотом приталенном платье около елки, оголив одно плечо.