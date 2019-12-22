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Прилизанная Волочкова обернулась в фольгу

Прилизанная Волочкова обернулась в фольгу
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина примерила неожиданный для себя образ, но разочаровала фанатов

Анастасия Волочкова опубликовала свежий снимок в Инстаграм, на котором позирует в золотом приталенном платье около елки. Подписчики накинулись на красавицу, которая кокетливо оголила одно плечо, за нелепый вид.

Волочковой досталось за хвостик – многие недоброжелатели считают, что ей стоит изменить прическу. Другие интернет-пользователи обрушились на балерину с критикой из-за платья, которое, по их мнению, ей не идет, а заодно сливается с деревом.

"Настен, а прическа где?", "О не сразу вас нашла на фото!", "Что с вашей фигурой? Че вас перекашивает постоянно!", "Отличная фольга!", "Насте надо носить при такой фигуре пышные юбки. Для уравновешивания с плечами. Носила же пачки????? И цвет платья на фоне этой елки никак не красит. То ли ёлка– Настя, то ли Настя – ёлка. Слились....", "а чего рядом, а не под....", "Две ёлки", "Господи Настя ну сделай что-то с прической, хоть парик, хоть налысо, но это же кошмар", "Это манекен?", "Руки весла, ноги ласты, что ж ты такая страшная то. На 50-55 выглядит", – заявили подписчики в комментариях к посту звезды.

Однако поклонники, которых оказалось гораздо больше, пришли в полный восторг от снимка своей любимицы. Фанаты осыпали Волочкову комплиментами, отмечая, что ей очень идет этот образ.

"Русалочка", "Богиня", "Вам очень идёт. Вы в последнее время ещё шикарнее начали одеваться", "Как статуэтка Оскар", "Madonna Mia!!!!Класс!!!", "Ну она действительно божественна, восхитительна и прекрасна!", "Анастасия, вы великолепны", – восхитились поклонники. 

Ранее Волочкова без штанов залезла в кастрюлю. 

Полина ИВАНОВА

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