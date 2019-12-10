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Вот это мохнатки: Волочкова в рваных трусах дала помыть себя подруге

Вот это мохнатки: Волочкова в рваных трусах дала помыть себя подруге
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Девушка еще и согласилась балерине всё ей посушить

Анастасия Волочкова не перестает радовать своих подписчиков новостями из личной жизни. На этот раз балерина опубликовала снимок, на котором ее стилист наводит ей красоту, пока сама артистка снимает себя на камеру. 

Фолловеры Волочковой остались не очень довольны этой фотографией. 

 "Помнится, как летом грелась у костра в куфайке и этих мохнатых сапожках, зато в декабре вырядилась в шорты)) Ну комедия просто", "Клоун", "Кошмар", "По ходу приросла к своим унтам из чебурашки",  "Мне хочется Вас откормить..Как вы ходите на этих "струночках"??", " Ну хоть пакли помыли".

Однако поклонники Волочковой сполна оценили ее образ жизни. 

"Настя,ты прелесть", "Восхитительная", "Настя молочага. Давно не заходила к вам на страничку", " Настя, вы прекрасны, ну коленки лучше прячте, они выдают возраст, к сожалению".

Ранее Волочкова опубликовала снимок, на котором прикрыла интимные места цветами. 

Сергей САЗОНОВ

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