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Иссохшая Волочкова показала огромные клешни на "сдувшихся лепешках"

Иссохшая Волочкова показала огромные клешни на "сдувшихся лепешках"
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Отдыхающую балерину умоляют прикрыться

Анастасия Волочкова наслаждается заслуженным отпуском и терпит незаслуженные оскорбления.

На артистку накинулись с насмешками после роскошного кадра с двумя кокосами. Балерина сфотографировалась на фоне воды, позируя в коротеньком платьице, украшенном огромным рисунком лобстера. С кокосов в руках Насти интернет-злыдни переключились на грудь звезды, обозвав ее "сдувшимися лепешками", и натруженные балетом ноги.

Танцовщице указали, что такие ступни следует прикрывать. Не обошли вниманием и похудение Волочковой. Некоторые комментаторы ядовито написали, что солнце совершенно иссушило красотку и добавило ей морщин (орфография и пунктуация сохранены):

"Огромные клешни на футболке поддерживают сдувшиеся лепешки", "Неудачная фотка... ноги как у мутанта", "Шея и лицо бабушки", "Солнце сушит кожу, и она становится морщинистая. И вообще темный загар на лице старит", "Но ноги, особенно стопы, можно было прикрывать ветками от пальм", "Страсть какая... вся высохла, старуха сидит 70 лет".

Ранее Волочкову осмеяли за слишком узкий купальник.

Фоторепортаж
Голый отдых Волочковой
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Кристина ЧЕРНИКОВА

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