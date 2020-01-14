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Волочкова закрылась с босым казахом после скандала с трусами-шнурками

Волочкова закрылась с босым казахом после скандала с трусами-шнурками
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая балерина показала предполагаемого возлюбленного

Анастасия Волочкова наслаждается отпуском в Таиланде. За границей танцовщица не только хвастается идеальным телом в крошечных трусах, из-за которых недавно оказалась в центре скандала, но и проводит время с мужчинами. Волочкова решила встретиться с казахским поэтом Хакимом Булибековым.

На снимке балерина, решившая закрыть тело роскошным нарядом, прижимается к босоногому автору, а их руки соприкасаются на букете, который старый знакомый, похоже, преподнес Волочковой.

"Вот и вернулась я к любимому поэту Хакиму Булибекову❤ Именно тут два года назад все и начиналось..."

– таинственно подписала Волочкова.

Комментаторы тут же начали гадать, что же началось у балерины и поэта. Они предполагают, что именно он и есть таинственный избранник, сумевший покорить сердце красавицы и сделать ее счастливой.

"Что началось два года назад?", "В смысле вернулась? Были отношения, и вы расстались?", "Тут все и началось..." Звучит как начало любовной истории. Это ваш любимый?", "Интригует", – написали пользователи.

Среди подписчиков нашлись самые преданные поклонники Волочковой. Они уже долго следят за личной жизнью танцовщицы и раскрыли всю правду.

"Хаким Булибеков – известный казахстанский поэт, сценарист, режиссер, по образованию физик. Шпагаты она ему посвящала, дедушку вдохновляла, шпагатной музой была..."

– пояснил один из комментаторов.

Является ли Буликебеков тем самым избранником Волочковой, которым она долгое время хвасталась в интернете, остается только гадать. Возможно, скоро предполагаемые влюбленные раскроют правду о своих отношениях.

Ранее грудь Анастасии Волочковой назвали "сдувшимися лепешками", а ноги – "клешнями". ОА она показала свою несвежую прелесть.

Фоторепортаж
"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Хоть так к поэзии чуток прислонилась - прислюнилась, а то купальники да шпагаты. Устали ноги
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