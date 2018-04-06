Волочкова полюбила казаха

Отдыхая в Таиланде, балерина познакомилась с поэтом и задумалась о свадьбе

Они проводят вместе много времени. И Анастасия Волочкова без ума от Хакима Булибекова.

Пожилой мужчина всегда рядом с нею, когда она развлекается. Артистка уже сделала сенсационное признание.

"Я влюбилась в казахского поэта Хакима Булибекова. Он вскружил мне голову", – поделилась балерина с поклонниками в соцсети. И теперь она на распутье, не знает, как поступить.

"Что делать? Я мечтала о свадьбе в Париже... Но теперь думаю: не отметить ли здесь, на Пхукете?" – отметила Волочкова. Так сильна "поэзия и мощь позитива" ее нового друга.

О мечте выйти замуж и создать семью Анастасия говорила не раз. И добавляла, что для нее важно быть счастливой рядом с мужчиной.

В прошлом ей "нужно было шоу", теперь она хочет семью. "Если решусь снова выйти замуж, то хотела бы свадьбу в Париже, в католическом храме. Все будет еще шикарнее! Представляю себя невестой со шлейфом 25-метровым, чтобы ангелочки его несли. Семь свадебных платьев сменю!" – заявляла Волочкова.

Между тем требования к мужчинам у артистки большие. Ее избранник должен быть надежным, таким, "кто мощнее по духу, возможностям, энергетике", и внимательным к ее творчеству.

"Вот сейчас все мысли заняты работой над новым шоу, которое будет включать в себя и танцевальное, и вокальное, и цирковое искусство. Любимый приходит домой, а ему слушать про все это", – пояснила Волочкова.

Раньше у Анастасии был роман с бизнесменом Михаилом. Но в Таиланд она улетела без него.