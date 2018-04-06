Волочкова полюбила казаха

Здоровье
- Найден источник долголетия
- Ученые нашли вкусное лекарство от рака
- Рак печени подсказал путь к бессмертию
Они проводят вместе много времени. И Анастасия Волочкова без ума от Хакима Булибекова.
Пожилой мужчина всегда рядом с нею, когда она развлекается. Артистка уже сделала сенсационное признание.
"Я влюбилась в казахского поэта Хакима Булибекова. Он вскружил мне голову", – поделилась балерина с поклонниками в соцсети. И теперь она на распутье, не знает, как поступить.
"Что делать? Я мечтала о свадьбе в Париже... Но теперь думаю: не отметить ли здесь, на Пхукете?" – отметила Волочкова. Так сильна "поэзия и мощь позитива" ее нового друга.
«Балерина и поэт... Тут вопросов больше нет..»😊 Как трогательны стихи на траве в @natai_beach прочитанные поэтом Хакимом лично для меня...🙏🏻 Как не влюбиться в такого человека?..🙏🏻❤️🙈🌴🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #phuket #maikhaodreamvilla #maikhaodreamvillaresortandspa #свадьба
О мечте выйти замуж и создать семью Анастасия говорила не раз. И добавляла, что для нее важно быть счастливой рядом с мужчиной.
В прошлом ей "нужно было шоу", теперь она хочет семью. "Если решусь снова выйти замуж, то хотела бы свадьбу в Париже, в католическом храме. Все будет еще шикарнее! Представляю себя невестой со шлейфом 25-метровым, чтобы ангелочки его несли. Семь свадебных платьев сменю!" – заявляла Волочкова.
Между тем требования к мужчинам у артистки большие. Ее избранник должен быть надежным, таким, "кто мощнее по духу, возможностям, энергетике", и внимательным к ее творчеству.
"Вот сейчас все мысли заняты работой над новым шоу, которое будет включать в себя и танцевальное, и вокальное, и цирковое искусство. Любимый приходит домой, а ему слушать про все это", – пояснила Волочкова.
Раньше у Анастасии был роман с бизнесменом Михаилом. Но в Таиланд она улетела без него.
Ограничительные меры коснутся ближайшего окружения Владимира Путина
О доказательствах места происхождения яда англичане вновь умолчали