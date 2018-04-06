Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Волочкова полюбила казаха

Анастасия Волочкова и Хаким Булибеков. Фото: instagram.com/volochkova_art
Отдыхая в Таиланде, балерина познакомилась с поэтом и задумалась о свадьбе

Они проводят вместе много времени. И Анастасия Волочкова без ума от Хакима Булибекова.

Пожилой мужчина всегда рядом с нею, когда она развлекается. Артистка уже сделала сенсационное признание.

По теме

"Я влюбилась в казахского поэта Хакима Булибекова. Он вскружил мне голову", – поделилась балерина с поклонниками в соцсети. И теперь она на распутье, не знает, как поступить.

"Что делать? Я мечтала о свадьбе в Париже... Но теперь думаю: не отметить ли здесь, на Пхукете?" – отметила Волочкова. Так сильна "поэзия и мощь позитива" ее нового друга.

«Балерина и поэт... Тут вопросов больше нет..»😊 Как трогательны стихи на траве в @natai_beach прочитанные поэтом Хакимом лично для меня...🙏🏻 Как не влюбиться в такого человека?..🙏🏻❤️🙈🌴🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #phuket #maikhaodreamvilla #maikhaodreamvillaresortandspa #свадьба

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

О мечте выйти замуж и создать семью Анастасия говорила не раз. И добавляла, что для нее важно быть счастливой рядом с мужчиной.  

В прошлом ей "нужно было шоу", теперь она хочет семью. "Если решусь снова выйти замуж, то хотела бы свадьбу в Париже, в католическом храме. Все будет еще шикарнее! Представляю себя невестой со шлейфом 25-метровым, чтобы ангелочки его несли. Семь свадебных платьев сменю!" – заявляла Волочкова. 

Между тем требования к мужчинам у артистки большие. Ее избранник должен быть надежным, таким, "кто мощнее по духу, возможностям, энергетике", и внимательным к ее творчеству.

"Вот сейчас все мысли заняты работой над новым шоу, которое будет включать в себя и танцевальное, и вокальное, и цирковое искусство. Любимый приходит домой, а ему слушать про все это", – пояснила Волочкова. 

Раньше у Анастасии был роман с бизнесменом Михаилом. Но в Таиланд она улетела без него. 

Фоторепортаж
Волочкова ищет спутника на лето
+
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

США ударят новыми санкциями по россиянам

Ограничительные меры коснутся ближайшего окружения Владимира Путина

"Новичок" завел британцев в Саратовскую область

О доказательствах места происхождения яда англичане вновь умолчали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей