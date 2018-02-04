Балерина купается в лучах любви очередного мужчины

Анастасия Волочкова выложила на своей странице в Instagram видео с новым возлюбленным, которого перестала скрывать от публики.

"На саночках с ветерком! По улицам нашего поселка", - прокомментировала Анастасия видео, где мужчина везет ее в белой шубке на санках по заснеженной улице.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 4, 2018 at 5:03 PST

О том, что в жизни балерины появился новый мужчина, стало известно перед Рождеством, когда она выложила в Instagram фото, на котором ее обнимал таинственный поклонник в спортивных штанах.

Потом оказалось, что спортивный костюм был подарком Волочковой, а зовут ее нового кавалера Михаил Логинов.

Некоторые подписчики балерины подозревают, что очередная "большая любовь" на самом деле - альфонс, которому она платит деньги. И вспоминают историю с водителем, которого Волочкова обвинила в мошенничестве, а потом выяснилось, что она состояла с ним в интимных отношениях.

