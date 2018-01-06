Подписчики осудили балерину, а кандидат в президенты Катя Гордон предложила ей лечиться

Анастасия Волочкова получила в подарок к Новому году белый "Майбах", чем поспешила похвалиться в Инстаграме. Однако подписчикам агрессивное хвастовство балерины не понравилось.

На снимке, сделанном в аэропорту Шереметьево, Волочкова с огромным букетом роз обнимает какого-то мужчину в спортивных штанах, лица которого не видно. Рядом припаркован белый "Майбах".

Фотографию балерина сопроводила следующей записью: "Поездка на Мальдивы-мне! Пишу из самолета-это тоже мне. Подаренный мне белый майбах-мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте. Он уже есть! Любимые белые розы-тоже мне! И мои! Объятия любимого человека-тоже мне! ... Дарите своим добро. Если есть кому... По-настоящему. Так и счастье-мне!"

Чтобы заткнуть рот завистникам и злопыхателям, завершается запись следующим пассажем: "всё, что у меня есть , я-ЗАСЛУЖИЛА! Неимоверным трудом! И, милые мои, после всего того, что я достигла и совершила и станцевала, поверьте, мне можно всё".

Надо отметить, пользователи порыв Волочковой не оценили: "Остапа понесло", "какая-то злая надменность... зачем?" - пишут ей в комментариях. "Настя, неужели нельзя радоваться своему счастью просто так, а не назло всем?" - интересуется одна из подписчиц.

Отметилась в комментариях и Екатерина Гордон, которая в этом году собирается участвовать в президентских выборах. Отвлекшись ненадолго от политики, она поставила Волочковой диагноз: "Насть, я как психолог считаю своим долгом предложить помощь. Клянусь без негатива всякого. Это уже реально болезнь... Кому ты доказываешь?!!! Что с тобой?! Набери мне или напиши в вотсап. Я помогу. Иначе ты будешь бить лысая зонтиком в стекло "Майбаха" бывшему как Бритни в лучшем случае..."

В ноябре Анастасия Волочкова стала героиней секс-скандала: в интернете появились ее интимные снимки с бывшим любовником Черменом Дзотовым.

Вскоре после этого в эфире НТВ бизнесвумен Ольга Лейбман заявила, что за ночь с балериной мужчины платили 15 тысяч долларов.