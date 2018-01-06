Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Волочкова показала фото с новым любовником

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Подписчики осудили балерину, а кандидат в президенты Катя Гордон предложила ей лечиться

Анастасия Волочкова получила в подарок к Новому году белый "Майбах", чем поспешила похвалиться в Инстаграме. Однако подписчикам агрессивное хвастовство балерины не понравилось.

На снимке, сделанном в аэропорту Шереметьево, Волочкова с огромным букетом роз обнимает какого-то мужчину в спортивных штанах, лица которого не видно. Рядом припаркован белый "Майбах".

По теме

Фотографию балерина сопроводила следующей записью: "Поездка на Мальдивы-мне! Пишу из самолета-это тоже мне. Подаренный мне белый майбах-мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте. Он уже есть! Любимые белые розы-тоже мне! И мои! Объятия любимого человека-тоже мне! ... Дарите своим добро. Если есть кому... По-настоящему. Так и счастье-мне!"

Чтобы заткнуть рот завистникам и злопыхателям, завершается запись следующим пассажем: "всё, что у меня есть , я-ЗАСЛУЖИЛА! Неимоверным трудом! И, милые мои, после всего того, что я достигла и совершила и станцевала, поверьте, мне можно всё".

Надо отметить, пользователи порыв Волочковой не оценили: "Остапа понесло", "какая-то злая надменность... зачем?" - пишут ей в комментариях. "Настя, неужели нельзя радоваться своему счастью просто так, а не назло всем?" - интересуется одна из подписчиц.

Отметилась в комментариях и Екатерина Гордон, которая в этом году собирается участвовать в президентских выборах. Отвлекшись ненадолго от политики, она поставила Волочковой диагноз: "Насть, я как психолог считаю своим долгом предложить помощь. Клянусь без негатива всякого. Это уже реально болезнь... Кому ты доказываешь?!!! Что с тобой?! Набери мне или напиши в вотсап. Я помогу. Иначе ты будешь бить лысая зонтиком в стекло "Майбаха" бывшему как Бритни в лучшем случае..."

В ноябре Анастасия Волочкова стала героиней секс-скандала: в интернете появились ее интимные снимки с бывшим любовником Черменом Дзотовым.

Вскоре после этого в эфире НТВ бизнесвумен Ольга Лейбман заявила, что за ночь с балериной мужчины платили 15 тысяч долларов.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Пенсионерам не придется стареть

Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей