Волочкова показала фото с новым любовником
Анастасия Волочкова получила в подарок к Новому году белый "Майбах", чем поспешила похвалиться в Инстаграме. Однако подписчикам агрессивное хвастовство балерины не понравилось.
На снимке, сделанном в аэропорту Шереметьево, Волочкова с огромным букетом роз обнимает какого-то мужчину в спортивных штанах, лица которого не видно. Рядом припаркован белый "Майбах".
Фотографию балерина сопроводила следующей записью: "Поездка на Мальдивы-мне! Пишу из самолета-это тоже мне. Подаренный мне белый майбах-мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте. Он уже есть! Любимые белые розы-тоже мне! И мои! Объятия любимого человека-тоже мне! ... Дарите своим добро. Если есть кому... По-настоящему. Так и счастье-мне!"
Чтобы заткнуть рот завистникам и злопыхателям, завершается запись следующим пассажем: "всё, что у меня есть , я-ЗАСЛУЖИЛА! Неимоверным трудом! И, милые мои, после всего того, что я достигла и совершила и станцевала, поверьте, мне можно всё".
Надо отметить, пользователи порыв Волочковой не оценили: "Остапа понесло", "какая-то злая надменность... зачем?" - пишут ей в комментариях. "Настя, неужели нельзя радоваться своему счастью просто так, а не назло всем?" - интересуется одна из подписчиц.
Отметилась в комментариях и Екатерина Гордон, которая в этом году собирается участвовать в президентских выборах. Отвлекшись ненадолго от политики, она поставила Волочковой диагноз: "Насть, я как психолог считаю своим долгом предложить помощь. Клянусь без негатива всякого. Это уже реально болезнь... Кому ты доказываешь?!!! Что с тобой?! Набери мне или напиши в вотсап. Я помогу. Иначе ты будешь бить лысая зонтиком в стекло "Майбаха" бывшему как Бритни в лучшем случае..."
В ноябре Анастасия Волочкова стала героиней секс-скандала: в интернете появились ее интимные снимки с бывшим любовником Черменом Дзотовым.
Вскоре после этого в эфире НТВ бизнесвумен Ольга Лейбман заявила, что за ночь с балериной мужчины платили 15 тысяч долларов.
Пенсионерам не придется стареть
Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен
Биткоин назвали дутой величиной
Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- У России в Сирии появится еще одна база
- Россия приберет к рукам Сирию
- Истребители США обстреляли российские штурмовики
Выбор читателей
- Какие знаки зодиака разбогатеют в январе 2018 года
- Пенсионеров ждет тяжелый выбор
- Какие знаки зодиака разбогатеют в 2018 году
- Сбившая "пьяного мальчика" шокировала признанием
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин рухнул в пропасть
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина