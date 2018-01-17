За Волочковой ухаживает пьяница из общежития
Сам мужчина искренен в своих признаниях и желаниях. Он не утаил, что у него "небольшой, но стабильный доход". А еще сообщил, что обитает в одной из комнат общежития.
"Познакомлюсь с девушкой от 20 до 40 лет, живущей в Москве, для романтических отношений. Цель - дружба, общение, любовь, регулярный секс", - написал ухажер на сайте знакомств. Кроме того, у него есть дети от предыдущих отношений, и живут они с ним, пишут Dni.RU.
Несмотря на то что под указанный возрастной ценз Анастасия Волочкова не попадает, Михаил Логинов влюбился в нее.
Балерина не скупится на подарки любимому. Хотя кавалер якобы не беден, она ему "спортивный костюм лично подарила". И теперь вот красуется этот тип в трениках, не стесняясь в них же провожать возлюбленную на Мальдивы.
А сама балерина прямо тает в "объятиях любимого человека". Все - ей: и поездка на отдых в райское местечко, и белый "Майбах", и черный, который "тоже будет для гармонии", и "любимые белые розы", похвалилась она в Instagram.
Мои хорошие! Вам же больше нравится мой кураж? 😂👍🏼 Ждите. Папарацци не нужны. Я все вам сама от первого лица лучше. Это честнее и правдивей! Смотрите.😂 Это-я.👍🏼 Настоящая и искренняя. Поездка на Мальдивы-мне! Пишу из самолета-это тоже мне.😊 Подаренный мне белый майбах-мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте.😂 Он уже есть! Любимые белые розы-тоже мне! И мои!🌺 Объятия любимого человека-тоже мне! 🙏🏻 Спортивный костюм лично подарила, не нервничайте. 😂 Дарите своим добро. Если есть кому... По-настоящему.. Так и счастье-мне! Любви вам, дорогие! И радости! И умейте не завидовать, а радоваться успехам других! А всё, что у меня есть , я-ЗАСЛУЖИЛА! Неимоверным трудом! И, милые мои, после всего того, что я достигла и совершила и станцевала, поверьте, мне можно всё. 👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #радость #красота #любовь #отдых #зима #лето #
Однако кавалер-то не так прост, как кажется. На сайте предпринимателей Анапы указано, что Логинов работает в гостиничном бизнесе на посту заместителя коммерческого директора...
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