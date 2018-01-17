На этот раз балерина нашла завидного жениха

Сам мужчина искренен в своих признаниях и желаниях. Он не утаил, что у него "небольшой, но стабильный доход". А еще сообщил, что обитает в одной из комнат общежития.

"Познакомлюсь с девушкой от 20 до 40 лет, живущей в Москве, для романтических отношений. Цель - дружба, общение, любовь, регулярный секс", - написал ухажер на сайте знакомств. Кроме того, у него есть дети от предыдущих отношений, и живут они с ним, пишут Dni.RU.

Несмотря на то что под указанный возрастной ценз Анастасия Волочкова не попадает, Михаил Логинов влюбился в нее.

Балерина не скупится на подарки любимому. Хотя кавалер якобы не беден, она ему "спортивный костюм лично подарила". И теперь вот красуется этот тип в трениках, не стесняясь в них же провожать возлюбленную на Мальдивы.

А сама балерина прямо тает в "объятиях любимого человека". Все - ей: и поездка на отдых в райское местечко, и белый "Майбах", и черный, который "тоже будет для гармонии", и "любимые белые розы", похвалилась она в Instagram.

Однако кавалер-то не так прост, как кажется. На сайте предпринимателей Анапы указано, что Логинов работает в гостиничном бизнесе на посту заместителя коммерческого директора...