Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Волочкова снялась голой в кустах

Фото: instagram.com/volochkova_art
Балерина отдыхает на Мальдивах, а это значит, будет много новых пикантных фото

Анастасия Волочкова верна себе. Всякий раз, отправляясь отдыхать на Мальдивы, она радует поклонников смелыми фотосессиями на фоне райских тамошних пейзажей. То ляжет позагорать в чем мать родила, прикрывшись лишь камушками, то пойдет поплавать нагишом.

Нынешние мальдивские каникулы не стали исключением. Размявшись пару раз в фирменном шпагате, балерина скинула с себя бикини и забралась в кустики, откуда кокетливо выглядывает на одном из последних снимков в своем Instagram.

По теме

Фото: instagram.com/volochkova_art

Мнения пользователей соцсети, как водится, разделились.

"Голая по кустам лазит, фото выставляет, а потом удивляется, что ее большинство ..... считает. Да уж, действительно чего там... не знаю ни одного другого публичного человека, который вёл бы себя так непотребно", - возмущается один из подписчиков.

"Зрелещно . . волнующе . . загадочно . . ." - восхищается другой (орфография сохранена).

Волочкова любит сниматься без одежды и на родине нередко делает это, прикрывая интимные части тела вместо экзотического кустарника то русскими березовыми вениками, то котом.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Биткоин сдал позиции

Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты

Распад СССР лишил стариков пенсии

Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей