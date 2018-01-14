Волочкова снялась голой в кустах

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Анастасия Волочкова верна себе. Всякий раз, отправляясь отдыхать на Мальдивы, она радует поклонников смелыми фотосессиями на фоне райских тамошних пейзажей. То ляжет позагорать в чем мать родила, прикрывшись лишь камушками, то пойдет поплавать нагишом.
Нынешние мальдивские каникулы не стали исключением. Размявшись пару раз в фирменном шпагате, балерина скинула с себя бикини и забралась в кустики, откуда кокетливо выглядывает на одном из последних снимков в своем Instagram.
Фото: instagram.com/volochkova_art
Мнения пользователей соцсети, как водится, разделились.
"Голая по кустам лазит, фото выставляет, а потом удивляется, что ее большинство ..... считает. Да уж, действительно чего там... не знаю ни одного другого публичного человека, который вёл бы себя так непотребно", - возмущается один из подписчиков.
"Зрелещно . . волнующе . . загадочно . . ." - восхищается другой (орфография сохранена).
Волочкова любит сниматься без одежды и на родине нередко делает это, прикрывая интимные части тела вместо экзотического кустарника то русскими березовыми вениками, то котом.
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