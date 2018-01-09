Волочкову отправили в монастырь

На просторах интернета взорвалась новая сенсация

Известный актер и популярный блогер Станислав Садальский заинтриговал пользователей Сети. В своем блоге Instagram он оставил такую запись о балерине Анастасии Волочковой: "Обожаемая Настенька пишет в "Твиттере": - Ложь, предательство, измены. Не могу так жить. Дорогие поклонники, мы расстаемся надолго. Я уезжаю в монастырь!"

Подписчики Садальского немедленно отреагировали на сенсацию. "Уж не знаю специально.... или на самом деле такая ветреная", "Хорошо,что есть такие люди, как Волочкова. Есть кого пообсуждать и весь негатив слить", "Настя, Вы самая красивая, умная, приятная, обаятельная леди!!!" - прокомментировали подписчики актера и блогера.

При этом, судя по записям в Instagram Волочковой, ни в какой монастырь звезда не собирается. Дива отдыхает на Мальдивах и уже порадовала своих поклонников серией новых прелестных фотографий.

При этом запись в Twitter, сделанную от имени Волочковой, обнаружить не удалось, сообщает "Экспресс газета". Садальский не привел ни ссылки, ни скриншота, которые подтвердили бы его экстравагантное заявление.