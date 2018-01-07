Волочкову ждет новый мужчина
Анастасия Волочкова накануне Рождества опубликовала в Сети свое фото с
новым возлюбленным (и новеньким "Майбахом"), после чего улетела отдыхать
на Мальдивы. Но одним мужчиной (и, возможно, одной люксовой иномаркой)
не ограничится.
Балерину ждет хоть и непростой, но очень хороший год. Прогноз для любимицы россиян подготовила финалистка "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова.
"Анастасия красивая и талантливая, амбициозная и целеустремленная. Все, за что она берется, в 2018 году получится. Поклонников также у нее будет множество. Каждый, конечно, со своим характером, но из всех Анастасия выберет одного. С ним ее будет связывать, можно сказать, некий союз. Вижу, что в новом году Анастасии нужно быть немного внимательней к своему здоровью, есть риск травм", - рассказала она.
По ее словам, глобальных проблем в будущем у Волочковой не предвидится.
Кажетта Ахметжанова. Фото: пресс-служба
"С точки зрения семьи, дочка Анастасию будет только радовать. Сама Настя постоянно ищет для себя какие-то новые впечатления, поэтому много будет путешествовать. Из -за смены поясов и климата возможна некая усталость, но в целом у Анастасии здоровье как у космонавта. В 2018 году Анастасия будет вкладывать деньги в какую-то сделку - камни советуют ей быть осмотрительной, есть риск обмана. Вокруг нее много не только хороших людей, но и завистливых. Всегда когда у женщины есть красота, талант и ум, найдутся те, кто попросту захочет подпортить ей жизни какими-то сплетнями", - отметила Кажетта. В целом наступивший год будет для Волочковой финансово стабилен.
"Замужества пока не вижу. Хочется пожелать Анастасии оставаться такой же жизнерадостной и находить все новые и новые возможности личностного роста", - заключила ясновидящая.
Пенсионерам не придется стареть
Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен
Биткоин назвали дутой величиной
Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- У России в Сирии появится еще одна база
- Россия приберет к рукам Сирию
- Истребители США обстреляли российские штурмовики
Выбор читателей
- Какие знаки зодиака разбогатеют в январе 2018 года
- Пенсионеров ждет тяжелый выбор
- Какие знаки зодиака разбогатеют в 2018 году
- Сбившая "пьяного мальчика" шокировала признанием
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин рухнул в пропасть
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина