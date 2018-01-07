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Волочкову ждет новый мужчина

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Наступивший 2018-й обещает балерине много сюрпризов

Анастасия Волочкова накануне Рождества опубликовала в Сети свое фото с новым возлюбленным (и новеньким "Майбахом"), после чего улетела отдыхать на Мальдивы. Но одним мужчиной (и, возможно, одной люксовой иномаркой) не ограничится.

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"Анастасия красивая и талантливая, амбициозная и целеустремленная. Все, за что она берется, в 2018 году получится. Поклонников также у нее будет множество. Каждый, конечно, со своим характером, но из всех Анастасия выберет одного. С ним ее будет связывать, можно сказать, некий союз. Вижу, что в новом году Анастасии нужно быть немного внимательней к своему здоровью, есть риск травм", - рассказала она. 

По ее словам, глобальных проблем в будущем у Волочковой не предвидится. 

Кажетта Ахметжанова. Фото: пресс-служба 

"С точки зрения семьи, дочка Анастасию будет только радовать. Сама Настя постоянно ищет для себя какие-то новые впечатления, поэтому много будет путешествовать. Из -за смены поясов и климата возможна некая усталость, но в целом у Анастасии здоровье как у космонавта. В 2018 году Анастасия будет вкладывать деньги в какую-то сделку - камни советуют ей быть осмотрительной, есть риск обмана. Вокруг нее много не только хороших людей, но и завистливых. Всегда когда у женщины есть красота, талант и ум, найдутся те, кто попросту захочет подпортить ей жизни какими-то сплетнями", - отметила Кажетта. В целом наступивший год будет для Волочковой финансово стабилен.

"Замужества пока не вижу. Хочется пожелать Анастасии оставаться такой же жизнерадостной и находить все новые и новые возможности личностного роста", - заключила ясновидящая. 

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