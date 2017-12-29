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Гузеева добила Волочкову

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art
Балерина угорела на передаче "Давай поженимся"

Анастасия участвовала в съемках программы, на которой люди знакомятся для создания семьи. После этого балерина рассказала, как все было.

По ее словам, "на съемке все просто угорали". "Мне достался сложный пассажир... Но мы выстояли!" - поделилась она впечатлениями в Instagram. 

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При этом ведущая передачи Лариса Гузеева не церемонилась. Она крепко "приложила" королеву шпагата. "Спишь с каждым - от охранника до водителя, - а потом их же и обвиняешь, судишься", - заявила она в адрес Волочковой.

Да и в соцсети, как всегда, разгорелись споры. Одни подписчики сказали, что балерина отлично себя показала на шоу. "У меня бы нервы сдали, а вы умница", - отозвалась, к примеру, serova_alia.

Другие раскритиковали "жениха" и поддержали Анастасию. "Пассажир был просто клиника", "Умора была. Я б ему треснула по шее", - написали они.

А третьих заинтересовало, зачем балерина пошла на эту передачу. "Анастасия, вы чего там, жениха искали?" - спросил один такой.

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Полина ДОРОЖКИНА
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