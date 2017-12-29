Гузеева добила Волочкову

Балерина угорела на передаче "Давай поженимся"

Анастасия участвовала в съемках программы, на которой люди знакомятся для создания семьи. После этого балерина рассказала, как все было.

По ее словам, "на съемке все просто угорали". "Мне достался сложный пассажир... Но мы выстояли!" - поделилась она впечатлениями в Instagram.

При этом ведущая передачи Лариса Гузеева не церемонилась. Она крепко "приложила" королеву шпагата. "Спишь с каждым - от охранника до водителя, - а потом их же и обвиняешь, судишься", - заявила она в адрес Волочковой.

Да и в соцсети, как всегда, разгорелись споры. Одни подписчики сказали, что балерина отлично себя показала на шоу. "У меня бы нервы сдали, а вы умница", - отозвалась, к примеру, serova_alia.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Дек 28, 2017 at 6:29 PST

Другие раскритиковали "жениха" и поддержали Анастасию. "Пассажир был просто клиника", "Умора была. Я б ему треснула по шее", - написали они.

А третьих заинтересовало, зачем балерина пошла на эту передачу. "Анастасия, вы чего там, жениха искали?" - спросил один такой.

