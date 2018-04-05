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Волочкова потеряла в Таиланде стыд

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
И одежду

Эпатажная балерина продолжает наслаждаться отдыхом на экзотическом Пхукете и делится с поклонниками не менее экзотическими фото на своей странице в Instagram.

Утонченная Анастасия Волочкова не только нежится в роскошных апартаментах и на пляже. Танцовщица поддерживает форму и не забывает об активном отдыхе, заодно пополняя коллекцию шпагатов. В этот раз она прокатилась на велосипеде, продемонстрировав знаменитую растяжку.

Скриншот instagram.com/volochkova_art

Впрочем, пляжные снимки балерина тоже не обошла вниманием и опубликовала откровенное фото. На снимке она лежит на песке, словно выброшенная на берег русалка. Из одежды – практически невидимые трусики-стринги.

Какое счастье-созерцать красоту!🙏🏻👍🏼 А в самых роскошных местах это делать еще приятнее, согласитесь?🌴😉 Когда никого, кроме любимых нет рядом. И когда есть свобода во всем. Не многим это дано.. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #phuket #maikhaodreamvilla #maikhaodreamvillaresortandspa #пляж

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Какое счастье-созерцать красоту! А в самых роскошных местах это делать еще приятнее, согласитесь? Когда никого, кроме любимых нет рядом. И когда есть свобода во всем. Не многим это дано",– философски подписала фотографию Волочкова.

Виктория БАЛАЯН
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