Волочкова потеряла в Таиланде стыд

И одежду

Эпатажная балерина продолжает наслаждаться отдыхом на экзотическом Пхукете и делится с поклонниками не менее экзотическими фото на своей странице в Instagram.

Утонченная Анастасия Волочкова не только нежится в роскошных апартаментах и на пляже. Танцовщица поддерживает форму и не забывает об активном отдыхе, заодно пополняя коллекцию шпагатов. В этот раз она прокатилась на велосипеде, продемонстрировав знаменитую растяжку.

Впрочем, пляжные снимки балерина тоже не обошла вниманием и опубликовала откровенное фото. На снимке она лежит на песке, словно выброшенная на берег русалка. Из одежды – практически невидимые трусики-стринги.

"Какое счастье-созерцать красоту! А в самых роскошных местах это делать еще приятнее, согласитесь? Когда никого, кроме любимых нет рядом. И когда есть свобода во всем. Не многим это дано",– философски подписала фотографию Волочкова.