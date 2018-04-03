Волочкова сбежала от любовника и дурачится
А близкий друг остался в России. Анастасия Волочкова улетела в Таиланд только с мамой и дочкой.
Поклонники балерины забеспокоились. Они размышляют, не закончился ли на этом ее новый роман.
Тем временем сама Настя испытывает "райское блаженство". Она находится там, где ей хорошо.
"И вот он вновь гостеприимный. Ровно год назад я была здесь и не смогла не вернуться", – подписала Волочкова фото в соцсети.
Балерина уже побывала в гостях у поэта Хакима Булибекова. И вместе с ним "подурачилась": шпагат у пальмы удался ей на славу.
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Нового возлюбленного балерина представила фанатам не так давно, в конце прошлого года. Это Михаил Лагин. По слухам, он налаживал интернет в доме Волочковой и остался.
Зарабатывает мужчина, по меркам Насти, "копейки" – 60 тыс. руб. в месяц. За плечами у пленившего "белую лебедь" – два брака и взрослый сын, который учится в Америке, напоминает EG.RU.
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