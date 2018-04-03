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Волочкова сбежала от любовника и дурачится

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Балерина отправилась в далекую страну

А близкий друг остался в России. Анастасия Волочкова улетела в Таиланд только с мамой и дочкой.

Поклонники балерины забеспокоились. Они размышляют, не закончился ли на этом ее новый роман.

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Тем временем сама Настя испытывает "райское блаженство". Она находится там, где ей хорошо.

"И вот он вновь гостеприимный. Ровно год назад я была здесь и не смогла не вернуться", – подписала Волочкова фото в соцсети.

Балерина уже побывала в гостях у поэта Хакима Булибекова. И вместе с ним "подурачилась": шпагат у пальмы удался ей на славу.

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Нового возлюбленного балерина представила фанатам не так давно, в конце прошлого года. Это Михаил Лагин. По слухам, он налаживал интернет в доме Волочковой и остался.

Зарабатывает мужчина, по меркам Насти, "копейки" – 60 тыс. руб. в месяц. За плечами у пленившего "белую лебедь" – два брака и взрослый сын, который учится в Америке, напоминает EG.RU.

Фоторепортаж
Волочкова ищет спутника на лето
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Полина ДОРОЖКИНА
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