Волочкову с любовником засмеяли на спектакле
Танцовщица выбралась с Михаилом в театр "Модерн". И конечно, не преминула сообщить об этом в своем микроблоге. Она опубликовала совместное фото, которое подписала просто: "Селфи перед спектаклем. По приглашению Юрия Грымова. "Цезарь". Ожидаем шедевр".
В череде комплиментарных слов в адрес балерины по традиции не могли не прозвучать и критические замечания. Причем под горячую руку досталось не только героине светских хроник, но и ее кавалеру.
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Так, некоторые подписчики в целом не оценили выбор звезды. "Блин, Настя, ну если ты вытащила мужика из народа, то хоть подгони его по себе. Своди его к стилисту нормальному", "Насть,ты призадумайся, как ты будешь жить с человеком, который тебя ниже по статусу", – заявили они.
Кому-то не пришелся по вкусу наряд, который Михаил выбрал для культпохода. Под обстрел попала его клетчатая рубашка.
"Боже!!! Ну купите вы Мише другую рубашку!!!!! Как лесоруб", "Такую рубашку мой папа в 80-е годы носил", "А почему не погладили рубашку своему возлюбленному?" – засыпали они претензиями балерину.
Волочкова предпочла не начинать перепалку с недовольными подписчиками. А вот Михаил, опубликовавший на своей странице точно такое же фото, не смолчал. Сначала он ответил на предложение надевать в театр все-таки фрак, но никак не рубашку в клетку. "Не дождетесь. В лучшем случае рубаха в клетку будет заменена на рубаху в полоску", – заявил он.
А когда градус критических замечаний повысился в разы, решил объяснить свои предпочтения в одежде. "Я не умею носить костюмы, это во-первых. Во-вторых, мне тяжело купить костюм, я худощав и – высокий рост. Из-за этого мне всегда в костюмах коротковат рукав. Остается только шить на заказ. А зачем шить, если я не ношу костюмы?" - написал Михаил.
Судя по всему, он уже начинает привыкать находиться в центре внимания, и ему, похоже, это даже нравится.
В целом подписчики оказались доброжелательно настроенными. Они в который раз отметили перемены, произошедшие с влюбленной Анастасией, и пожелали паре долгих и счастливых лет совместной жизни.
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