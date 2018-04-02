Волочкову похоронили две недели назад
Негодование Анастасии вышло из берегов. Да и как иначе: балерину не только повторно обвинили в махинациях и попытках уклонения от налогов, но еще и объявили мертвой. И сделала это не кто иная, как супруга ее бывшего личного водителя Александра Скиртача. Софья присутствовала на очередном судебном заседании по делу мужа.
После этого она много наговорила. Рассказала, что хотела балерине "сумкой по башке врезать". Описала Волочкову как алкоголика, отметив, что у той "вид такой, что она две недели назад умерла", и Софье было "неприятно ее видеть".
Волочкова мстит ее супругу потому, что он отказал в интимной близости, заявила Софья в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ. "Поэтому она меня и ненавидит. Потому что он не хотел ее", – гордо подытожила она.
Александр Скиртач уже пять месяцев сидит в СИЗО по подозрению в кражах у Волочковой, планах похитить ее дочь за выкуп и попытке отравить саму артистку. По словам балерины, он жил в ее доме, помогал по хозяйству, имел доступ ко всем вещам в особняке и частенько ночевал у нее, а сам тем временем снимал с ее счета деньги, да и работал спустя рукава.
Как только Скиртача упрятали за решетку (ему грозит срок до пяти лет), он стал выкладывать в Сеть скандальный компромат на известную артистку: ее личные переписки с бывшим мужем, эротические снимки и документы на собственность, которые якобы она подделала, напоминают Dni.RU.
Балерина говорила, что водитель знал о ней все. Артистка доверяла ему как себе, а он, как выяснилось, преследовал личные интересы.
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