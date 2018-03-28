Волочковой объявили бойкот за пляски во время траура
Анастасия Волочкова разместила в своем блоге Instagram пост, который вызвал неоднозначную реакцию ее преданных подписчиков.
На видео, сделанном в одном из московских караоке-клубов Анастасия кокетливо танцует, а ее спутник довольно фальшиво поет песню короля из "Бременских музыкантов". Симпатичное мини-платьице балерины открывает ножки, обворожившие немало арабских шейхов, а модные высокие сапожки дополняют ее образ.
Однако подписчики прославленной балерины, которую до сих пор добрым словом вспоминают в Большом театре, посчитали, что ролик абсолютно неуместный, ведь он появился в Сети уже после того, как произошла трагедия в Кемерово.
"Бойкот Волочковой!", "Присоединяюсь", "и на спектакли... с ее участием не ходите", "в такие тяжелые дни ...пусть даже не пытается оправдаться , она себе уже имидж сделала ....", "Мне стыдно, а ей нет...)))", – написали разгневанные интернет-пользователи.
Не исключено, что прекрасная Анастасия стала жертвой пранкеров, и эти злобные слова на самом деле написали интернет-"тролли". Ведь похожая история с танцовщицей уже случалась – она не раз говорила, что в интернете враги развернули против нее черный пиар: нанимают ботов, чтобы очернить ее светлое имя.
Профессионально я танцую на сценах больших и маленьких на пуантах.👍🏼 А в караоке я отдыхаю!😂👍🏼 В любви и радости. С друзьями. Улыбнитесь с нами!😊 @fortepianokaraoke @laginru #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна
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