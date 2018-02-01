Волочкова объявила войну ничтожествам

Терпение балерины лопнуло, и она высказала недругам все

Анастасия Волочкова опубликовала обращение к тем из своих подписчиков, которые используют ее в качестве игрушки для битья. Она попросила отписать от ее аккаунта всех, кому не нравится, что и как она делает.

"Не терзайте свои нервы и душу. Не тратьте свою жизнь. Многие ведь перестали уже жить своей жизнью и живут моей. Просто у них она пустая и несчастная", - отметила Волочкова в Instagram.

Балерина заявила, что все, что у нее есть, - результат труда и умения противостоять даже самым тяжелым испытаниям. Она предложила порадоваться за ее потрясающую дочь, море поклонников, белых роз и ее роскошный дом.

К слову, выложенное в соцсети видео снято в особняке на фоне мраморной лестницы, фресок, камина и рояля с позолотой, что лишь подтвердило справедливость ее слов.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 1, 2018 at 1:52 PST

В заключение светская львица сказала: "Пытаясь обсуждать, осуждать, оскорбить или унизить меня на моей же странице, вы расписываетесь в собственном ничтожестве и нищете своих душ".

К чести танцовщицы, она не стала отключать функцию комментирования, как делала в последнее время. Этим не преминули воспользоваться те самые хейтеры, в чью сторону и был обращен гнев Волочковой.

"Пусть не выкладывает свои фото, и будет тишина", - заявили они. Но большинство пользователей заняли сторону балерины. "Она позитивный человек, не делающий никому зла", "Вы яркая неординарная личность. Кроме того, талантливая балерина", - пролили они бальзам на обиженную душу балерины.