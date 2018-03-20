Помолодевшая Волочкова смутила любовника

Избранник балерины кинулся за помощью в интернет

Возлюбленный балерины Михаил Логинов уже обзавелся в Instagram небольшой армией поклонников – на его страницу подписано почти 7 тысяч человек. Он балует их снимками с Анастасией, хвастается теми сюрпризами, которые она для него устраивает. Но на этот раз он вдруг попросил помощи.

Недавно светская львица осветлила и нарастила волосы, сделала стильную стрижку и, как отметили многие, стала выглядеть моложе и намного привлекательней. Вот и Михаил опубликовал фото Волочковой с распущенными локонами, которое подписал так: "Как лучше? Прямые или кудряшки?"

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Многие подписчики, мягко говоря, удивились этому посту. "А у мужика больше вопросов нет?", "Миша, либо заберите свой телефон у Насти, либо не задавайте дурацких бабских вопросов", "Это очень странно, что вас интересует мнение посторонних людей о том, как выглядит ваша женщина", – пристыдили они мужчину.

На все критические замечание он ответил коротко: "Мне интересно".

Свое слово сказала и Волочкова. Она оставила комментарий, обращенный к возлюбленному: "Мне лучше быть любимой и любить. Это есть состояние счастья! Поэтому с кудряшками или прямыми волосами – не так значимо, правда? Ты же меня разную любишь?"

Про танцовщицу можно смело сказать: "Цветет и пахнет". Пользователи Интернета уверены – в ее чудесном преображении виновата любовь. Анастасия даже заговорила о свадьбе. Как выяснилось, она мечтает устроить роскошное торжество не где-нибудь, а в Париже. Да такое, что город влюбленных ахнет.