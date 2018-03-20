Помолодевшая Волочкова смутила любовника
Возлюбленный балерины Михаил Логинов уже обзавелся в Instagram небольшой армией поклонников – на его страницу подписано почти 7 тысяч человек. Он балует их снимками с Анастасией, хвастается теми сюрпризами, которые она для него устраивает. Но на этот раз он вдруг попросил помощи.
Недавно светская львица осветлила и нарастила волосы, сделала стильную стрижку и, как отметили многие, стала выглядеть моложе и намного привлекательней. Вот и Михаил опубликовал фото Волочковой с распущенными локонами, которое подписал так: "Как лучше? Прямые или кудряшки?"
По теме
- Балерина Анастасия Юрьевна Волочкова
Многие подписчики, мягко говоря, удивились этому посту. "А у мужика больше вопросов нет?", "Миша, либо заберите свой телефон у Насти, либо не задавайте дурацких бабских вопросов", "Это очень странно, что вас интересует мнение посторонних людей о том, как выглядит ваша женщина", – пристыдили они мужчину.
На все критические замечание он ответил коротко: "Мне интересно".
Свое слово сказала и Волочкова. Она оставила комментарий, обращенный к возлюбленному: "Мне лучше быть любимой и любить. Это есть состояние счастья! Поэтому с кудряшками или прямыми волосами – не так значимо, правда? Ты же меня разную любишь?"
Про танцовщицу можно смело сказать: "Цветет и пахнет". Пользователи Интернета уверены – в ее чудесном преображении виновата любовь. Анастасия даже заговорила о свадьбе. Как выяснилось, она мечтает устроить роскошное торжество не где-нибудь, а в Париже. Да такое, что город влюбленных ахнет.
Америку ждет яростная месть природы
Соединенным Штатам в ближайшие годы грозит массовая гибель из-за надвигающихся катаклизмов
Британцы повлияли на выборы по всему миру
Журналисты разоблачили компанию, связанную с президентом США Дональдом Трампом
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Инопланетянин спрятал собаку в бурлящей реке
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина